Giulia De Lellis, ritorno di fiamma con Andrea Damante? La realtà sarebbe ben diversa

C’è un ennesimo ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? È questa la domanda che si è posto il popolo del gossip dopo che i due sono stati avvistati insieme. A spegnere le speranze dei Damellis è stato Alessandro Rosica, smentendo il recente rumor.

“Si sono visti per delle cose private” – Come è oramai noto da settimane, sia Giulia che Andrea sono tornati single. Una coincidenza che ha fatto tornare a sognare tutti i fan che ancora sperano di rivedere nuovamente insieme i due ex volti d Uomini e Donne.

Nei giorni scorsi, inoltre, è divenuto virale un video pubblicato su Tik Tok e che vede protagonisti proprio l’ex corteggiatrice e il dj veronese. Nel dettaglio, i due sono stati avvistati in un bar a Roma, intenti a chiacchierare davanti a un caffè. La breve clip è bastata per far scoppiare il caos nel gossip, facendo pensare subito a un possibile ritorno di fiamma.

Se da un lato Giulia De Lellis e Damante hanno deciso di non rilasciare alcun commento al riguardo, a spegnere le speranze dei fan è stato Rosica. Il noto esperto di gossip, attraverso una sua IG Story, ha così smentito il recente rumor:

“Smentisco al 100% un ritorno di fiamma tra Adnrea Damante e la De Lellis. Qualche giorno fa infatti si sono visti per delle cose private che hanno in comune. Niente di più! Peccato!”.