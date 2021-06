Giulia De Lellis rivela i retroscena di ”Love Island”

Giulia De Lellis è tornata nel mondo della Tv per la conduzione di un reality show denominato ”Love Island”, in onda su Real Time. Oggi la ragazza ha rilasciato un’intervista per il magazine ”Novella 2000”, nella quale ha parlato dei retroscena di questo show.

GIULIA DE LELLIS: ”PER QUESTO RUOLO HO DOVUTO STUDIARE” – La giornalista del magazine le ha chiesto come si fosse preparata per il ruolo di conduttrice in questo programma e la web influencer ha dichiarato che per poter fare ciò ha iniziato a studiare inglese, riuscendo così anche a seguire le puntate del reality in Inghilterra.

Le sue parole precisamente sono state: “Ho dovuto riprendere a studiare l’inglese…Volevo capire meglio il format che mi hanno sì spiegato, ma vederlo è un’altra cosa…”. Ha poi svelato tutto l’impegno che c’è dietro un programma del genere.

GIULIA DE LELLIS SVELA I RETROSCENA DI ”LOVE ISLAND” – La web influencer ha ammesso di essere rimasta stupita di questo ruolo che le è stato affidato. Si è accorta che dietro ”Love Island” c’è una vera e propria ”macchina da guerra”. Ha poi ammesso che se fosse stata single avrebbe partecipato volentieri a ”Love Island”.

Non avrebbe avuto alcun problema, e infatti ha dichiarato: “E’ un’esperienza incredibile sia a livello personale che sentimentale…” . Ha poi ammesso di credere che questo percorso sia molto forte per quanto riguarda i sentimenti.