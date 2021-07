Giulia De Lellis, rivela il suo sogno: “Voglio fare la cantante”

Dalla sua prima apparizione televisiva, il successo di Giulia De Lellis è sempre più in salita. In una recente intervista l’influencer ha voluto rivelare il suo ultimo sogno in ambito professionale.

“Voglio fare la cantante” – Da Uomini e Donne, Giulia ne ha fatta di strada. Nota nel panorama social, la ragazza è riuscita a ritagliarsi un suo spazio nel mondo dell’editoria e ad approdare nel cinema.

Reduce da Love Island, programma che l’ha vista nei panni di conduttrice, la De Lellis è pronta ad imbarcarsi in una nuova avventura. A rivelarlo è la stessa influencer in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni:

“Il mio sogno è fare la cantante: continuo a prendere lezioni. E’ una passione di famiglia, abbiamo impianti di karaoke pazzeschi. Mi prendono tutti in giro ma io non mollo“.

Giulia De Lellis sembra quindi pronta a lanciarsi anche nel mondo della musica. In attesa che prenda il volo, la ragazza ha anche parlato della sua ultima avventura che l’ha vista conduttrice. Riguardo questa esperienza, non sono di certo mancati i complimenti da parte dei fan. A parlarne è stata la stessa Giulia, ammettendo: “Mi vedo portata per questo ruolo, sinceramente. Lo desideravo tanto e credo che si veda che mi piace“.