Giulia De Lellis, rivela una sua “fissa”: “Lo faccio anch’io”

Dalla sua prima apparizione televisiva come corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis ne ha fatta di strada. Attualmente, infatti, è una delle influencer più note in Italia, impegnandosi in vari lavori che l’hanno portata anche in settori come quello cinematografico ed editoriale. Sempre attiva sui social, l’influencer non smette di aggiornare i follower e di condividere quasi ogni aspetto della sua vita.

LA SUA “FISSA” – Attiva su Instagram, la De Lellis cerca di mantenere un forte legame con i suoi fan. Attraverso le IG Stories e i post, infatti, condividere con loro ogni cosa che accade nella sua vita. Proprio per questo, recentemente, la ragazza ha deciso di rispondere alle curiosità dei suoi follower.

Nel dettaglio, l’ex volto di UeD ha chiesto ai suoi seguaci di porle domande riguardo le “fisse”. Le “fisse” sono quei comportamenti, delle volte definiti sciocchi, che una persona oramai compie abitualmente e che la fanno sentire tranquilla. Parlando di questo argomento, Giulia ha voluto rivelare una sua fissazione.

Una fan dell’influencer ha ammesso una sua fissazione, ossia: “Sbattere il biscotto sul tavolo prima di inzupparlo nel latte, per togliere tutte le briciole”. Davanti a questa confessione, l’ex fidanzata di Andrea Damante ha rivelato: “Ammetto, lo faccio anch’io”.

Successivamente Giulia De Lellis ha continuato a condividere le risposte dei suoi tantissimi fan, concludendo divertita con: “Mi sono molto divertita a leggere le vostre starne fisse, ossessioni..io sono una fissata, ormai mi conoscete da anni, ma voi mi avete battuta”.