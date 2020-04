Giulia De Lellis, rivelazione inaspettata di un investigatore privato: “Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine”

Non è più un mistero il fatto che Giulia De Lellis non sia estranea al mondo dei tradimenti. Il suo stesso esordio editoriale parla dei tradimenti subiti da parte di Andrea Damante, suo attuale fidanzato. Una rivelazione inaspettata, però, vedrebbe la nota influencer non solo come vittima di tradimento, ma anche come traditrice.

LA DICHIARAZIONE DELL’INVESTIGATORE – In questo periodo, Giulia è tornata al centro dei riflettori per l’inaspettato ritorno di fiamma con Andrea Damante, fidanzato storico. Infatti, fidanzatissima ed innamoratissima di Andrea Iannone, la ragazza ha deciso di tornare fra le braccia dell’ex tronista, come ammesso da lei stessa. La rivelazione di un noto investigatore privato, metterebbe l’ex corteggiatrice sotto una luce nuova. Si chiama Alessandro Roma il ragazzo che sui social ha voluto far emergere questo inaspettato retroscena della De Lellis. A dare il via altutto è stato un Tik Tok fatto dalla ragazza che Roma ha voluto postare su Instagram, scrivendo:

“Praticamente la De Lellis parla della sua vita su tik tok?!? Se avete visto il suo video inerente all’immagine capirete..

Lei in passato ha avuto scappatelle con calciatori famosi ed imprenditori di grosso calibro, il tutto mentre era fidanzata, sia con Damante, soprattutto quando era con Iannone. Magari poi pubblico anche il nome di uno di questi??? Tra l’altro impegnati… proprio vero che tra di voi il più pulito c’ha la rogna…. con il tuo tik tok me l’hai servita sul piatto d’argento.. in effetti credevo fossi diversa, mi sbagliavo…..prima o poi tutti i nodi vengono al pettine…”

LA DE LELLIS SOTTO UNA NUOVA LUCE – Quindi, stando a quanto riportato dall’investigatore, Giulia De Lellis avrebbe tradito entrambi gli Andrea, soprattutto, Iannone. Tra la lista di questi presunti amanti ci sarebbero vari calciatori, tra cui, stando sempre a ciò che si vocifera sui social, ci sarebbe Thomas Strakosha, portiere della Lazio. Inoltre, tra questi atleti e imprenditori noti, ci sarebbero stati anche uomini impegnati. Alessandro ha voluto continuare, aggiungendo sotto un altro post di Instagram:

“Parliamo molto spesso di sportivi, attori , modelli ecc che tradiscono le loro mogli e fidanzate… vorrei spezzare però una piccola lancia a favore per queste categoria, ovvero quando proprio uno di questi personaggi famosi viene tradito, ce ne sn tanti… anche se la percentuale è ovviamente più bassa… una mia percentuale fatta in base alle mie conoscenze ed esperienze sui casi mi parla del 29% delle donne che tradiscono il fidanzato-marito famoso… volete un esempio???? L’ormai più discussa social Giulia De Lellis, infatti lei ha spesso tradito Iannone non solo con Damante ma anche con altre persone ( soprattutto un calciatore)”

Da parte di Giulia non c’è stata alcuna traccia di smentita o di conferma. Se queste rivelazioni fossero vere, emergerebbe un lato della De Lellis totalmente inaspettato. Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti e, soprattutto, un possibile intervento dell’influencer.