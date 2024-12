Giulia De Lellis: rompe il silenzio dopo la possibile esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno

Dopo la polemica scoppiata per la possibile esclusione di Tony Effe al concerto di Capodanno, evento che si tiene a Roma la sera del 31 dicembre, a dire la sua è stata Giulia De Lellis. L’influencer, legata sentimentalmente al rapper, ha rotto il silenzio sui social.

ROMPE IL SILENZIO SUI SOCIAL – Come ogni anno, il 31 dicembre al Circo Massimo si terrà il tanto atteso concerto di Capodanno. Inizialmente, anche Tony doveva essere tra i cantanti che saliranno sul palco. Annunciata la sua presenza, però, è scoppiata la polemica.

Attraverso una lettera, alcune consigliere comunali hanno chiesto al sindaco della Capitale di fare un passo indietro e di non far esibire il rapper al concerto:

“Ci sentiamo profondamente offese dalla scelta di invitare al concerto di capodanno Tony Effe noto per i suoi testi violenti e misogini. Questa esibizione si pone in contraddizione con il faticoso tentativo di affermare una cultura del rispetto e della parità. I testi di molte sue canzoni veicolano messaggi offensivi verso le donne e normalizzano atteggiamenti violenti”.

Davanti a questa polemica, a voler dire la sua è stata la De Lellis. L’influencer ed Effe stanno insieme da diversi mesi, ma solo recentemente i due hanno deciso di uscire allo scoperto e confermare i rumor che da tempo circolavano.

Attraverso una IG Story, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha così commentato: “La musica, come tutta l’arte, si discute. Non si censura”. Successivamente, Giulia ha condiviso un post sull’argomento, commentando così: “E qualcosa non va, qualcosa manca in chi vuol far tacere uno che canta”.