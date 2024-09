Giulia De Lellis, rompe il silenzio sul presunto flirt con Tony Effe: ecco cosa ha detto

Il presunto flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe è stato tra i gossip estivi più discussi di questo 2024. Nel corso del Festival di Venezia, che si sta tenendo in questi giorni, a sfilare è stata anche l’ormai nota influencer di Pomezia. È stato proprio in occasione dell’evento che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato per la prima volta del suo rapporto con il noto rapper.

COSA C’È TRA LEI E TONY? – Dopo il presunto flirt con Chiara Ferragni, smentito proprio da quest’ultima, Tony è stato accostato alla De Lellis. Si è molto chiacchierato di questa presunta nuova coppia, viste anche le svariate segnalazioni con tanto di foto che sono circolate sul web. Lo stesso ex membro della Dark Polo Gang era intervenuto, smentendo i rumors e parlando dell’influencer come solo una semplice amica.

Nelle ultime settimane, però, l’attenzione della cronaca rosa è tornata nuovamente sui due giovani volti noti. Ad intervenire in questi giorni è stata proprio Giulia durante la Mostra del Cinema di Venezia, questa volta per aver preso parte ad un cortometraggio come attrice.

Intervistata da SuperGuidaTv, la ragazza ha parlato per la prima volta di Tony Effe e, in particolar modo, ha svelato se è infastidita o meno dei recenti rumor su loro due: “No perché? Hanno detto cose ben peggiori!”.

Non ha smentito o confermato questa presunta love-story, lasciando il popolo del gossip con tanti interrogativi. In molti, però, hanno interpretato l’ironia di Giulia De Lellis come una velata confermata di questa sua nuova storia d’amore. Ovviamente, rimangono semplici teorie dei fan.