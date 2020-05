Giulia De Lellis: sarà un’opinionista del Grande Fratello Vip 5?

Giulia De Lellis continua a far parlare di sè. Sia per quanto riguarda l’aspetto amoroso e il ritorno con Andrea Damante, sia per quanto riguarda l’aspetto televisivo. Questa volta si è vociferata una presunta partecipazione al Grande Fratello Vip 5 come opinionista.

GIULIA DE LELLIS: LA PRESUNTA PARTECIPAZIONE AL GF VIP 5 – La notizia è giunta direttamente da 361 Magazine, giornale online molto vicino ad Alfonso Signorini, e ci stata riportata da Gossip e Tv. Innanzitutto è stata confermata la nuova edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini per quanto riguarda la conduzione. Wanda Nara, però, non sarà più presente come opinionista. Sarà la volta buona per Giulia?

LE PAROLE DI ALFONSO SIGNORINI – “Sì, non l’ho mai detto ma io avevo pensato subito a lei, perché è una ragazza che sa cosa vuole, poi la cosa non è andata in porto, però l’avrei voluta”. Sono queste le parole con le quali lo stesso Afonso Signorini si rivolgeva ad una presunta partecipazione di Giulia De Lellis al GF Vip come opinionista. E stata scelta poi Wanda Nara, ma per la prossima edizione dell’autunno 2020 c’è un posto libero, Giulia avrà la meglio?

ANTICHE RIVALITà TRA GIULIA E ALFONSO SIGNORINI – Come saprete, Giulia aveva già partecipato al Grande Fratello Vip 2. All’epoca Alfonso Signorini era un opinionista. Tra i due erano avvenute diverse discussioni in diretta che li avevano portati a scontrarsi. Signorinii aveva addirittura appellato la De Lellis ‘ignorante’.

Oggi, però, queste antiche incomprensioni, a detta dello stesso Signorini, sono state archiviate. In diverse occasioni, infatti, Alfonso Signorini avrebbe dichiarato che ormai si tratta di ‘acqua passata’. I due, dunque, sono pronti a lavorare insieme? Sicuramente si saprà di più nelle prossime settimane, non ci resta che attendere.