Giulia De Lellis, scontro con Elisa Visari? Intervengono anche i rispettivi fidanzati

In questi ultimi giorni, Giulia De Lellis è tornata al centro del gossip per una presunta crisi con Carlo Beretta ma anche per aver lanciato una frecciatina social ad Elisa Visari, nuova compagna di Andrea Damante.

Giulia e Carlo in crisi? No, parola dell’influencer

I due stanno insieme da più di un anno ma a differenza delle sue precedenti relazioni, Carlo appare poco sul suo profilo. In questi giorni, l’influencer ha dovuto leggere insinuazioni sul suo conto e sulla sua storia d’amore perché, a detta di molti, il suo fidanzato sarebbe inesistente sul suo profilo.

Queste insinuazioni però sono durate solo qualche giorno perché la De Lellis ci ha tenuto a specificare di essere andata in vacanza in Turchia con il suo amato Carlo. Non solo, l’esperta di tendenze ha messo a tacere tutte le malelingue che si sono espressa in questi giorni.

“Avevo fatto 383849 storie in cui vi raccontavo di essere fidanzata. Per me scontato, per alcuni anche, ma per tanti altri a quanto pare no” ha sottolineato Giulia su Instagram. L’influencer si è mostrata seccata e anche un po’ stupita di dove ribadire l’ovvio, come se non ci fossero minimamente dubbi sull’andamento della sua storia d’amore.

Frecciatina social a Elisa Visari?

In questi giorni, però, l’influencer è finita al centro del gossip per aver anche lanciato presumibilmente una frecciata social a Elisa Visari, nuova compagna di Andrea Damante. A quanto pare, Giulia avrebbe girato un video su Tik Tok ironizzando sugli ex fidanzati. Elisa ha risposto con un altro video alludendo al fatto che fosse ridicola alla sua età dire queste cose. La De Lellis però ha sottolineato nelle sue stories di non montare storie inesistenti. A supportare questa tesi anche Andrea Damante, il quale intervistato da The Pipol non si è sbilanciato molto sulla questione, definendole stupidaggini. Carlo Beretta, invece, non ha replicato.