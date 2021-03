Giulia De Lellis, scopre la sua imitatrice: arriva la replica dell’influencer

Recentemente sta spopolando Alessandra Rametta, che tra le sue imitazioni è divenuta virale quella di Giulia De Lellis. I video della ragazza, che vanta ben 350 mila seguaci su TikTok, sono stati condivisi da tante pagine molto seguite su Instagram.

I brevi siparietti di Alessandra sono giunti a una delle protagoniste delle sue imitazioni: Giulia De Lellis. L’influencer ha infatti commentato questi brevi video.

LE PAROLE DI GIULIA AD ALESSANDRA – Sempre attiva sui social, Giulia è in costante ascesa. Dai suoi esordi a Uomini e Donne, la ragazza è riuscita a sfondare non solo su Instagram. Dopo l’uscita del suo primo libro, la De Lellis si è cimentata nel mondo del grande schermo e, recentemente, è anche impegnata nella conduzione di un programma televisivo.

Non solo protagonista del gossip, l’ex corteggiatrice è finita ad essere una dei personaggi imitati dalla Rametta. In questi video Alessandra evidenzia i vezzeggiativi e i diminuitivi che Giulia è solita utilizzare. Riguardo a questo, la fashion blogger ha ammesso:

“Sto andando ad un’oretta da casa, con tutti i permessi del caso, perché tra poco vedrete una cosetta molto carina. Sì, lo so, dico sempre “cosina, cosetta”, non mi prendete in giro, è una cosa che ho da quando sono piccola. Ricordo quando vivevo con mia madre le dicevo: ‘Senti, mamma stasera vengono gli amichetti possiamo fare una cena?’ e lei mi rispondeva: ‘A Giu’, ma ancora con questi amichetti? Avete 20 anni. Mi dispiace ragazzi, ma ancora per un po’, cioè in realtà spero per molto finché vivrò, dovrete portare pazienza, io uso questi vezzeggiativi di continuo” | via Webboh.it

Da quanto commentato sotto il video postato da Trash Italiano, Giulia De Lellis sembra apprezzare queste sue imitazioni.