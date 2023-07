Giulia De Lellis, sfogo sulla nuova casa: “State attenti a chi scegliete!”

Giulia De Lellis è tornata a far parlare di sé a causa di un duro sfogo su Instagram. L’influencer ha preferito non mostrare il suo volto utilizzando un simpatico filtro su Instagram per nascondere la delusione relativa alla sua nuova casa. Ecco cosa sta succedendo.

Ritardi e guai per la nuova casa

Come ormai molti sapranno, la De Lellis è alla prese con la ristrutturazione della nuova casa. Tuttavia, i lavori sembrerebbero aver subito l’ennesimo ritardo a causa della ditta ingaggiata per svolgere il lavoro. La costruzione della sua dimora, dunque, ha subito un ulteriore ritardo lasciando l’amaro in bocca a Giulia, la quale si è lasciata andare ad uno sfogo sui social.

“Ragazzi, state attenti a chi scegliete per le vostre case! Noi, purtroppo, abbiamo scelto molto male e stiamo subendo dei danni non indifferenti, soprattutto morali… Mi sento morire dopo i soldi spesi e il tempo perso… Poi, comunque, vi racconterò meglio” ha scritto Giulia su Instagram.

La giovane ha svelato di essere andata al cantiere e di aver trovato una situazione disastrosa. Infatti, Giulia ha ammesso che ormai quella casa dovrebbe essere abitabile già da un anno e mezzo o due. La situazione si è complicata recentemente e l’influencer ha dato un consiglio spassionato ai suoi follower:

“Affidatevi a uno studio di professionisti che ha architetti (veri, laureati) all’interno, Interior Design e artigiani validi. E che poi ciò che volete sia fatto su misura ve lo fa davvero, come richiesto e con materiali buoni!”.