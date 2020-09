Giulia De Lellis si incontra con Andrea Damante: “Noi ci vogliamo bene, tutti e tre”

Nonostante Giulia De Lellis e Andrea Damante cerchino in tutti i modi di stare lontano dal gossip, sembra che ciò non accade. A far impazzire i fan dei Damellis è stato ciò che è accaduto nelle scorse ore: si sono rivisti.

“Noi ci vogliamo bene, tutti e tre” – Sebbene in molti avevano sperato che questa fosse la volta buona per la coppia, la storia tra Giulia e Andrea è nuovamente giunta al termine. Dopo un periodo di crisi, confermato anche dai due diretti interessati, la coppia è nuovamente scoppiata.

La loro storia è giunta al capolinea, ma non è terminato il grande affetto che li lega. Inoltre, ad unire i due ex protagonisti di Uomini e Donne è Tommy, lo spritz pompeiano che hanno adottato negli scorsi mesi. È proprio Tommy il motivo che ha portato Damante e l’influencer a rivedersi nelle ultime ore.

In una IG Stories che ieri la ragazza ha condiviso, appare la sua foto insieme al cagnolino. Ad accompagnare l’immagine è la frase: “Ora sta con la mamma, tra un po’ con il papà”, taggando anche il dj veronese. Questa storia di Instagram non ha fatto altro che far impazzire i fan della coppia, come mostra Twitter dove in tendenza è finito l’hastag Damellis.

A spegnere le speranze di tutti quei fan che non vogliono altro che rivederli insieme, è la stessa Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice ha infatti tenuto a precisare il perché di questo incontro: “Noi ci vogliamo bene, tutti e tre. Tommy è di entrambi e abbiamo deciso di fare un po’ e un po’. Ora Tommy si è fatto tutto profumato per l’arrivo di Andrea e passerà tutta la giornata con il suo papà, a cui vuole molto bene. Però vuole molto più bene alla sua mamma”.