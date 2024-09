Giulia De Lellis, si sentiva con Fedez prima di Tony Effe? “Gli ha scritto di recente”

Nelle ultime ore è emersa una clamorosa rivelazione sul dissing tra Fedez e Tony Effe. Stando a quanto rivelato recentemente da Fabrizio Corona, ci sarebbe stato uno scambio di messaggi tra Federico e Giulia De Lellis, prima che quest’ultima si mettesse insieme all’ex membro della Dark Polo Gang.

“Gli ha scritto di recente” – Ospite al podcast Gurulandia, Corona ha rivelato presunti retroscena accaduti ancor prima del chiacchierato dissing tra il rapper di Rozzano ed Effe. Nel dettaglio, l’ex re dei paparazzi ha tirato in mezzo la De Lellis, oggi la ragazza di Tony, rimasta in silenzio.

Fabrizio ha spiegato che la storia tra l’influencer e il rapper ha avuto inizio qualche mese fa, ma molto prima di questa relazione, Giulia si sarebbe scambiata dei messaggi con Fedez. Senza scendere nei dettagli sul rapporto tra i due, senza quindi specificare se si sia trattata di amicizia o altro, Corona, come riportato da Biccy.it, ha rivelato:

“Fedez ha deciso di pubblicare Allucinazione Collettiva dopo i dissing, ma era un pezzo scritto mesi prima. Ha fatto una bella operazione. Ma andiamo per gradi. Tony Effe sta ufficialmente con Giulia De Lellis da pochi mesi. Fedez però si è scritto con lei per un lungo periodo, prima che lei iniziasse la storia con Tony. Se in amicizia o meno? Non voglio dare altre notizie. Però uno che va con tante ragazze, se scrive così con una ci sarà un motivo. Io la reputo brava, seria, capace, che si è costruita dal nulla. A me piace come persona e l’apprezzo così come tutti quelli che si creano uno spazio nel mondo dello spettacolo. Lei ha fatto tutto grazie alla sua creatività, è carismatica, capace. E comunque non è che non rispondeva a Fedez, gli rispondeva eccome”.

Ha poi proseguito con un altro inaspettato retroscena: “Ricordate che lui è stato male in Calabria? Che cosa fa Fedez? Gli invia il testo della canzone, anzi, l’audio di Allucinazione Collettiva. Anche io ce l’avevo. Fede nei momenti deboli tira fuori al sua parte umana, lui non è solo il ragazzetto che va in giro con le belle ragazze. Poi succede che la Lucarelli poche ore prima dell’uscita di Allucinazione Collettiva, spoilera il testo sui social. Chi le ha inviato il testo? Però va detto che Selvaggia ha pubblicato il testo originale, ma il pezzo è stato tagliato e modificato nel tempo. Fedez non ha tagliato la canzone quel giorno, m molto prima. Queste non sono cose che si fanno in poche ore, perché ci vuole del tempo per farlo”.

Inoltre, Corona ha rivelato che la De Lellis avrebbe scritto anche recentemente a Federico. L’ex volto di UeD, infatti, avrebbe mandato un messaggio al rapper durante il Festival del Cinema di Venezia, senza ricevere alcuna risposta. È da precisare che si tratta di un’indiscrezione che ad oggi non ha avuto conferme o smentite, va quindi presa con le pinze.