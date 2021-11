Giulia De Lellis, Starbucks di Milano: la versione di Gianmaria Sainato

Nelle ultime ore Giulia De Lellis è finita nuovamente al centro dell’attenzione per quanto accaduto allo Starbucks di Via Cordusio a Milano. A parlarne non è stata solo l’influencer, ma anche un’altra persona presente alla discussione che la De Lellis ha avuto con il personale dello Starbucks. Si tratta di Gianmaria Sainato, ex protagonista di Riccanza.

GIULIA CACCIATA DAL LOCALE – Questa mattina l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto una brutta disavventura allo Starbucks di Milano. Arrivata con Tommaso, il suo cagnolino, alla De Lellis è stato vietato l’ingresso al locale. Davanti a ciò l’influencer ha voluto sfogare la sua indignazione sui social, raccontando in una IG Story che:

“Siete più animali voi del mio cane. Accoglienza voto: 0. Animali non ammessi, ma loro sì (nel 2021 in un bar, anche all’aperto). Personale all’entrata estremamente maleducato, quasi violento, solo per essere entrata con un cane dando per scontato che si potesse. Roba da pazzi”.

LA VERSIONE DI GIANMARIA – Ad assistere al chiacchieratissimo episodio è stato un ex volto di Riccanza, Gianmaria Sainato. La versione raccontata dal ragazzo su TikTok, riportata da Veryinutilpeople, è totalmente diversa da quella fornita da Giulia De Lellis:

“Questo è l’unico Starbucks in Europa in cui non possono entrare gli animali perché c’è la torrefazione del caffè aperta. Le era stato detto già all’entrata che non poteva entrare con il suo cane, ma è entrata lo stesso. Ecco perché poi la guardia l’ha invitata più volte ad andare fuori. Lei continuava a ribattere. Che senso ha andare contro a un posto che ha delle regole sanitarie? Le regole vanno rispettate indipendentemente che tu sia VIP o non famosa. Non è che fai una recensione negativa perché non rispetti le regole e vieni giustamente invitata a uscire”.

