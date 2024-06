Giulia De Lellis su Giano Del Bufalo: “Non è una storia d’amore”. La replica di lui sui social

Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis sembrano frequentarsi ormai da qualche mese. Inizialmente, i due hanno cercato di mantenere un basso profilo sulla loro relazione, ma ora non si nascondono più.

Tuttavia, un’intervista recente rilasciata da Giulia a Repubblica ha ridimensionato le aspettative dei fan. “Non è una storia d’amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me”, ha dichiarato l’influencer, lasciando intendere che il loro legame è ancora agli inizi.

La reazione di Giano Del Bufalo

Giano Del Bufalo, noto per la sua riservatezza, ha risposto brevemente alle speculazioni. Quando una fan ha commentato l’intervista di Giulia dicendo: “Io ti avrei amato, la tua maledizione sarà non esserlo. Ti auguro di provare un po’ di felicità”, Giano ha pubblicato lo screenshot del messaggio sulle sue storie Instagram aggiungendo: “Sono molto felice e mi amano tante persone fortunatamente, lasciatemi stare per favore“.

I due sono stati paparazzati per la prima volta fuori da un supermercato, vestiti in modo casual, e hanno scherzato sulla foto dicendo: “Volevamo fare la spesa in ciabatte come le rockstar”. Da allora, sono apparsi insieme nelle storie di Instagram della sorella di Giano, Diana Del Bufalo, e durante una gita in moto a Nemi, dove Giulia ha immortalato Giano mentre coglieva una rosa, alimentando le speranze di una possibile evoluzione romantica della loro frequentazione.