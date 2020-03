Giulia De Lellis, su Instagram: altra frecciatina ad Andrea Iannone?

In questi giorni, protagonista indiscusso del gossip, è il presunto triangolo amoroso Giulia De Lellis–Andrea Damante–Andrea Iannone. Non è ancora chiaro se tra l’influencer e il pilota di MotoGp ci sia una profonda crisi o se la storia è giunta al capolinea. Sembra però diretta al pilota l’ultima ig story della De Lellis.

C’È LO ZAMPINO DI DAMANTE? – Sebbene sia chiaro che la (ex) coppia stia attraversando un periodo tutt’altro che roseo, sono ancora ignoti i motivi che l’hanno portata a ciò. Sono molti che insinuano che la causa di tutto ciò sia l’ex tronista, nonché ex fidanzato di Giulia, Andrea Damante. Tra i due, infatti, pare ci sia stato un riavvicinamento. A far pensare questo è l’eliminazione, da parte della ragazza, di tutte le foto relative al suo primo libro Le corna stanno bene su tutto, che parlerebbe dei tradimenti di Damante.

ECCO DI COSA HA BISOGNO GIULIA – Sebbene non sia ancora chiara la situazione di Giulia, la ragazza ha deciso di tornare dai suoi, prendendo in affitto una casa a Pomezia. Sembra, però, che Giulia De Lellis stia avendo un ripensamento. L’ex corteggiatrice, infatti, ha condiviso una foto nelle IG Stories con la frase “Tutto ciò di cui ho bisogno”. La storia in questione farebbe pensare a una chiara frecciatina rivolta ad Andrea Iannone. Che durante questa quarantena la De Lellis abbia capito che ciò di cui ha bisogno è Andrea Iannone, chiudendo definitivamente il capitolo Damante?