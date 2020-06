Giulia De Lellis, su Instagram: frecciatina a Irama? Damante commenta

Sembra proprio che i riflettori del gossip non riescano a stare lontani da Giulia De Lellis. L’influencer, infatti, ha pubblicato un post su Instagram che sembrerebbe proprio una frecciatina all’ex fidanzato Irama. Non è mancata, inoltre, la reazione di Andrea Damante.

FRECCIATINA AL CANTANTE? – Dopo la fine della sua movimentata storia con il dj veronese, Giulia aveva voltato pagina con Irama. I due, infatti, hanno avuto una breve storia che però è naufragata dopo qualche mese. Non si sono mai saputi i motivi che li hanno spinti a mettere un punto alla relazione, ma i rumors parlerebbero di un tradimento del cantante. La voce, però, non è mai stata confermata o smentita. Ora, però, i riflettori si riaccendono sui due.

Dopo il loro ritorno di fiamma, i Damellis hanno deciso di concedersi un weekend romantico. Hanno così trascorso il fine settimana a Ponza, come anche testimoniano le tante foto condivise dall’ex corteggiatrice. Un post ha attirato l’attenzione dei follower, facendo impazzire il web. Come fatto notare da blastingnews, nella foto in questione, l’influencer ha scritto come didascalia: “Mediterranea”. In tanti hanno collegato il tutto all’ultima hit estiva di Irama, ovvero Mediterranea. Che questa sia una frecciatina all’ex fidanzato? Non è però tutto.

LA REAZIONE DI DAMANTE – A far incendiare i tanti follower della De Lellis è stata la reazione di Andrea Damante. I due sono ufficialmente tornati insieme, rendendo così felici i tanti fan che speravano in un ritorno di fiamma. Dopo la conferma, la coppia condivide con gli utenti i loro momenti insieme. Al tanto chiacchierato post della fidanzata, l’ex tronista a commentato con l’emoji dei pop-corn.

Sono tanti i commenti che hanno visto in tutto ciò una chiara allusione al vincitore di Amici 2018 e Amici Speciali, il format a scopo benefico che ha donato tamponi e tutto il materiale necessario per combattere la crisi sanitaria. Nessuno dei due si è espresso riguardo l’ipotesi dei follower. Inoltre, sembra che Andrea abbia cancellato il suo commento.