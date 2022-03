Giulia De Lellis, sua zia sbarca in tv: ecco dove la vedremo

Giulia De Lellis è una nota influencer che oramai non ha bisogno di presentazioni. La giovane è molto legata a sua zia Tiziana, la quale apparirà per la prima volta in televisione. Dove la vedremo? Scopriamolo insieme.

Il rapporto con la zia e dove la vedremo in tv

L’influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e gieffina, ha un rapporto molto stretto con sua zia. Spesso infatti ne ha parlato sui social, pertanto i suoi follower già la conoscono. Zia Tiziana apparirà per la prima volta in televisione nel programma Il salone delle meraviglie, il programma di Federico Fashion Style in onda su Real Time ogni venerdì sera.

La zia di Giulia sarà presente nella puntata che andrà in onda questa sera: la donna si è rivolta a Federico Lauri per cambiare look in vista di un evento importante. Tiziana si è affidata alle mani esperte di Federico perché sua nipote ormai è una cliente abituale, anzi, dopo tanto tempo insieme sono diventati anche amici.

Come procede la vita lavorativa e sentimentale di Giulia De Lellis?

La vita di GDL prosegue a gonfie vele, sia dal punto di vista lavorativo, ma soprattutto quello sentimentale. La giovane è legata a Carlo Beretta da diverso tempo e sembrerebbe che i due siano quasi pronti a metter su famiglia. L’influencer è anche molto amata dalla famiglia di lui, molto nota a Milano. Carlo e Giulia, infatti, convivono nel capoluogo lombardo e si stanno godendo il loro amore e gioventù.

Anche il suo ex fidanzato, Andrea Damante, continua a godersi la sua vita accanto all’attrice e ballerina Elisa Visari. I due sembrerebbero molto legati, tanto da far circolare una voce (mai confermata) su una presunta gravidanza di lei.