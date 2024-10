Giulia De Lellis, sui ritorni di fiamma con Andrea Damante: “Ecco cosa succedeva ogni 8 mesi…”

Nonostante siano passati alcuni anni dalla fine della sua turbolenta storia d’amore con Andrea Damante, Giulia De Lellis è tornata a parlare di lui. In una recente intervista, infatti, l’influencer ha raccontato la storia con il suo ex.

“Ecco cosa succedeva ogni 8 mesi…” – La De Lellis si è fatta conoscere per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha conosciuto Andrea Damante. La storia tra i due è una delle più amate e seguite dai fan del dating-show.

La loro è stata una love-story travagliata, costellata da non pochi tira e molla, giunta al capolinea qualche anno fa. Ospite a One More Time, il podcast di Luca Casadei, l’ex corteggiatrice è tornata a parlare proprio del dj veronese e della loro turbolenta relazione, raccontando come ogni volta tornavano insieme:

“Lo rincontro. Al semaforo non appena arrivo a Milano. Con lui è sempre andata così, ogni volta che ci siamo ritrovati. Questa è la maledizione degli 8 mesi, ogni 8 mesi ovunque io fossi lo ritrovavo. Potevo stare in autostrada e ce l’avevo dietro, come al semaforo, come in un locale. E’ così che ogni volta tornavamo insieme. Capito? Ci incontriamo per caso, discutiamo ed era più forte di noi. Questa cosa qui è andata avanti per tanto tempo, veramente tanto tempo. Ogni 8 mesi”.

La De Lellis ha tenuto a specificare come attualmente sia in buoni rapporti con Andrea, spiegando:

“Per la prima volta siamo consapevoli entrambi, della meravigliosa cosa che ci ha unito e che ci unisce, perché è innegabile. È stato tutto meraviglioso così come è stato, ci siamo ad un certo punto arresi al destino, arresi a noi stessi, agli sbagli e a tutto. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, siamo veramente in pace adesso”.