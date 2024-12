Giulia De Lellis, sulla sua storia con Tony Effe: “Per alcune mie fan è stata una tragedia”

Dopo aver vissuto alcuni mesi lontano dai paparazzi, oggi Giulia De Lellis e Tony Effe vivono la loro storia d’amore alla luce del sole. Proprio recentemente l’influencer ha parlato della sua relazione con il rapper, rivelando come hanno inizialmente reagito le sue fan.

“Per alcune mie fan è stata una tragedia” – Giulia è stata la prima ospite di Hot Ones, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, in onda su Raiplay. Ai microfoni del primo programma di Cattelan, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ovviamente affrontato l’argomento “Tony Effe”.

Nel parlare della sua nuova relazione, la De Lellis ha raccontato la reazione di alcune sue fan. L’influencer non ha fatto mistero che con alcune di loro è nato un rapporto di vera amicizia, in particolar modo con una certa Donatella. Su questa sua fan, la ragazza ha così raccontato:

“Tony è stato una tragedia, alcune bimbe erano preoccupate per me, perché non è quel che sembra. Donatella mi ha detto ‘hai quasi 30 anni, sei una brava ragazza, hai tutte le tue cose, ma sei sicura?’. Ora si è ricreduta, guai a chi glielo tocca, si ascolta pure tutta la sua musica. Donatella è speciale, come è speciale suo figlio e tutta la sua famiglia”.

Riguardo questa nuova storia d’amore, in molti hanno notato come Giulia condivida poco sui social. L’ex volto di UeD ha ammesso come questa sia stata una sua decisione maturata negli anni:

“All’inizio condividevo almeno il 90% della mia vita, davvero tutto, qualsiasi cosa, tranne le cose brutte, perché non mi sono mai piaciuti quelli che piangono davanti al telefono e non volevo fare la stessa cosa. Mi piace proteggere e tenere una bella fetta di cose per me, se prima davo l’80-90 %, adesso secondo me il 35-40%”.