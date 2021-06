Giulia De Lellis svela di avere problemi di gelosia con Carlo Beretta

Giulia De Lellis è sempre più innamorata del suo fidanzato Carlo Beretta. Sta con lui ormai da quando è finita la sua storia con Andrea Damante. Nonostante l’amore però la gelosia non manca. Proprio per questo a Giulia è stato attribuito il soprannome di ”Falco”. E’ stata lei stessa a raccontarlo.

LA GELOSIA DI GIULIA DE LELLIS – Su Instagram Giulia ha svelato che è molto gelosa del suo attuale fidanzato. Ha deciso anche di raccontare un evento che le è successo nelle ultime ore per far comprendere come si senta nei confronti del fidanzato.

Ha infatti dichiarato: “Ho appena fatto una figura indescrivibile”. Ha poi spiegato che al momento si trova a Gran Canaria, impegnata per la conduzione di ‘Love Island’. Attualmente invece Carlo è in Italia e sta trascorrendo delle giornate in barca con gli amici.

La De Lellis infatti, ha provato a contattarlo, ma non ha ottenuto risposta. Ha deciso di scrivere anche agli amici ma ancora una volta non ha avuto alcun tipo di risposta. A quel punto è andata nel panico e voleva addirittura contattare Paolo, il marinaio della barca. Ha però dichiarato: ”Però mi sembrava proprio da pazza”.

Alla fine, un amico di Baretta, il primo che si è reso conto dei messaggi insistenti dell’influencer, le ha risposto, placando l’ansia della ragazza. L’amico le ha poi rivelato che quando si comporta così viene chiamata ”Il falco” dal tuo attuale fidanzato.