Giulia De Lellis svela sui social il suo segreto di bellezza per una forma fisica perfetta

Giulia De Lellis ormai viene considerata un’influencer a pieno. A dimostrarlo sono sicuramente i numerosi followers che ha sul suo profilo di Instagram. Attualmente potremmo dire che vanta più di quattro milioni e mezzo di seguaci. Ogni giorno la ragazza dà consigli di bellezza riguardanti, per esempio, tutorial di trucco o inerenti la forma fisica.

GIULIA DE LELLIS: I SUOI CONSIGLI SULLA FORMA FISICA – La De Lellis ha postato una foto sui social nella quale si mostra con una tazza in mano. Ha riferito ai suoi fan che dopo ogni pasto beve acqua calda. Infatti sembra che questo rituale dia importanti benefici al corpo, per esempio aiuta per la ritenzione idrica di gambe e fianchi. Sarà questo uno dei suoi segreti per una forma fisica impeccabile?

GIULIA DE LELLIS: I TUTORIAL SUGLI ESERCIZI FISICI – Giulia De Lellis ha anche postato alcuni tutorial nei quali mostra ben tre esercizi per avere un fisico perfetto. I tre esercizi erano ognuno per un punto specifico dell’addome per avere una pancia piatta e scolpita.