Giulia De Lellis: tentativo di scippo, episodio spiacevole per strada

Stando a quanto riporta una clamorosa indiscrezione pare che Giulia De Lellis sia stata vittima di un tentativo di scippo.

GIULIA DE LELLIS: VITTIMA DI UN TENTATIVO DI SCIPPO – Stando a quanto riporta ”Gionalettismo”, sembrerebbe che Giulia De Lellis sia stata vittima di un tentativo di scippo. Come tutti voi saprete, la ragazza, dopo la rottura con Damante, avrebbe cercato nuovamente una casa. Ed è proprio in questo trambusto che ne avrebbero approfittato per creare questo disdicevole episodio.

L’INDISCREZIONE – Il tentativo di scippo sarebbe avvenuto proprio nel pieno centro del capoluogo lombardo. Sappiamo, inoltre, che non è la prima volta che la web influencer subisce un grave furto. Nel 2019, infatti, ha subito un furto presso l’appartamento nel quale viveva con Andrea Iannone a Lugano.

Non sappiamo bene cosa sia successo, di sicuro però, la De Lellis è stata vittima di un tentativo di scippo nel pieno centro di Milano sotto gli occhi di tutti. Fan che però non sono intervenuti per aiutarla, ma che hanno iniziato a scattare delle fotografie.

GIULIA DE LELLIS: PERIODO DIFFICILE – La celebre web influencer sta vivendo, tra le altre cose, un periodo particolarmente difficile, nonostante tutto il successo che sta vivendo grazie soprattutto ai social network.

I fan di Giulia sanno, infatti, che la ragazza è particolarmente ipocondriaca. Si è chiusa in una clinica, ultimamente per fare degli accertamenti. Il problema dell’acne, tra le altre cose, non è ancora risolto del tutto.