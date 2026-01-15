Giulia De Lellis, in crisi con Tony Effe? Lei rompe il silenzio: tutta la verità

Giulia De Lellis non è mai stata più felice di così. L’influencer ha rivelato di star vivendo un vero e proprio sogno e di sentirsi ogni giorno in “paradiso”.

Fino a poco tempo fa, si vociferava che tra l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” e il rapper Tony Effe fosse tutto finito. Qualcuno ha addirittura sostenuto che la rottura fosse definitiva ma che i due non avessero detto nulla per preservare il loro business. La coppia non è mai intervenuta sulla questione, lasciando che il tempo parlasse da solo.

Contro tutto le aspettative, pochi giorni fa Giulia ha rivelato di essere innamoratissima del suo compagno, nonché padre di sua figlia Priscilla. Le sue parole: “Mi sveglio ogni mattina in paradiso.Non ci posso credere che ho una bimba tutta mia. Ho la bimba dei miei sogni, la mia ragione di vita e il suo papà è l’amore della mia vita, la luce dei miei occhi, la mia roccia, la persona che più mi fa felice e allo stesso tempo arrabbiare. L’uomo più bello del pianeta che tengo tutto per me. La mia famiglia.”

Dunque, non si sono rivelate nient’altro bugie, quelle voci che affermavano che l’influencer non parlasse della figlia, per via di una presunta esclusiva, firmata con un giornale. La piccola è nata agli inizi di Ottobre. Da quel momento sono trascorsi tre mesi e la De Lellis non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa sul suo parto, sulla sua gravidanza o sulla sua neo-maternità.

Per tanti anni, la vita della creator digitale è stata sotto lo sguardo attento del gossip e dei programmi televisivi. Con il trascorrere del tempo, sembra che l’ex gieffina abbia capito che non tutto possa essere pubblicato sui social e che alcuni lati della propria vita privata debbano rimanere tali. Anche il rapper sembra aver sposato questo stile di vita riservato.