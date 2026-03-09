Giulia De Lellis sogna il matrimonio, Tony Effe no: i motivi

Giulia De Lellis e Tony Effe ad Ottobre sono diventati genitori della piccola Priscilla. Nonostante facciano coppia da, ormai, diverso tempo, il cantante non è intenzionato a sposare la compagna; almeno per il momento.

La confessione del rapper è arrivata durante un’intervista, rilasciata a Niccolò Devitiis, inviato del programma “Le Iene”. Il giovane romano ha espresso bellissime parole sulla sua Giulia. Grazie a lei, lui è migliorato molto; soprattutto dal punto di vista umano. Eppure, Tony non desidera convolare a nozze con l’imprenditrice digitale.

Ecco, le parole del neo-papà sulle sue nuove vesti da genitore:” Sto bene, sono contento. Sono molto concentrato sulla famiglia. Volevo lanciare questo appello: raga, state con i vostri bambini, soprattutto quando sono piccoli perché saranno piccoli una sola volta nella vita, se ti perdi quel momento è finita. Io sto tutti i giorni con mia figlia, tutti“.

Qualche settimana fa, girava voce che la relazione tra il cantante e l’influencer fosse giunta al capolinea. Le affermazioni di Tony, invece, mostrano tutt’altro:”Lei è super brava e mi ha migliorato tanto su tutto, soprattutto sui rapporti umani e le emozioni”.

Il sogno della De Lellis è quello di salire sull’altare con indosso il vestito bianco. Il rapper, però, per loro ha altri programmi. “Lei vorrebbe tanto, io non vorrei perché non mi piace stare al centro dell’attenzione, non mi piace fare le feste. È un dibattito che andrà avanti per molto tempo”. Nonostante questa visione diversa del loro rapporto e del futuro, per ora, tra i due tutto procede a gonfie vele ed il loro nido d’amore è più forte che mai.

Da quando sono diventati genitori, l’ex concorrente del “Grande Fratello” ed il compagno sono diventati amanti della privacy. Hanno deciso, infatti, di tenere la figlia lontana dalle luci dello spettacolo e dei social. Un cambiamento del tutto inaspettato.