Giulia De Lellis e Tony Effe, vicini al matrimonio? Le storie dell’influencer parlano chiaro

Giulia De Lellis e Tony Effe sono vicini alle nozze? È qualche giorno che non si fa che parlar d’altro. Le storie dell’influencer hanno alzato un vero e proprio polverone.

Nelle immagini, pubblicate su Instagram, l’imprenditrice digitale ha prima mostrato una foto in cui lei ed il rapper si baciano in modo affettuoso, con la descrizione:” ritratto di famiglia”; poi, nella foto successiva, ha fotografato due tazzine di caffè al tavolo di un bar, scrivendo: “in attesa di vedere l’abito dello sposo”. Ma non è finita qui. La carrellata si è conclusa con un suo selfie, seguito dallo scatto di un capo di Chanel, recante la frase: “ora tocca alla sposa”.

Potrebbero essere loro i protagonisti del matrimonio? Sembrerebbe proprio di sì, guardando le varie immagini. A dir il vero, sono diversi mesi che il tema delle loro nozze ritorna spesso.

Fino a qualche settimana fa, Tony era contrario. Il cantante ha rivelato che Giulia, dopo la nascita della loro piccola Priscilla, ha iniziato ad avere il desiderio di pronunciare il fatidico “si”. Per lui, però, non era ancora arrivato il momento giusto. Quello che per la De Lellis era destinato a rimanere un sogno, invece, ora potrebbe star per diventare realtà. L’influencer potrebbe, infatti, esser riuscita a convincere il compagno.

Non resta, dunque, che aspettare. Per ora, ciò che è certo è, contro le aspettative di molti, che Giulia e Tony sono l’uno innamorato pazzamente dell’altro. Dopo la nascita della bambina, diverse voci parlavano di una presunta crisi in atto. Sembra, però, che non sia vero nulla. I due sono più legati che mai e forse prossimi all’altare.