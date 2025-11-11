Giulia De Lellis e Tony Effe, sono in crisi? La risposta dell’influencer

Giulia De Lellis e Tony Effe, dopo la nascita di Priscilla, sono già in crisi? Questa domanda attanagliava i fan della coppia, ormai, da giorni.

La stessa influencer è intervenuta, mettendo a tacere le voci. Indirettamente, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha

risposto alle mille domande sulla presunta rottura, postando una serie di scatti. Le immagini non sono state pubblicate in un giorno casuale. Anzi, sono apparse sul profilo della giovane romana il 7 Novembre, in occasione del primo “mesiversario” di Priscilla. Negli scatti, Giulia e Tony appaiono più felici che mai ed innamorati della piccola.

Alessandro Rosica, nonostante il post, continua a sostenere che il rapper e la compagna non sono destinati a durare ancora molto. Non resta che aspettare cos’ha il destino in serbo per la coppia.

In realtà, tramite questi scatti è stata fatta un’altra grande scoperta. La bambina non è nata l’8 Ottobre, come molti credevano, ma il 7. Il fraintendimento è stato creato da una serie di esperti di gossip che hanno annunciato la nascita della neonata il 7. I due genitori, però, non sono intervenuti sulla questione. Anzi, non hanno fatto altro che alimentare tale idea; inscenando un vero e proprio “depistaggio”.

Per rendersene conto, basta fare un goffo nel passato. Giulia e Tony hanno pubblicato le foto del parto l’8, non specificando esattamente quando la piccola fosse nata. Solo qualche giorno fa, a distanza di un mese, hanno svelato la vera data.