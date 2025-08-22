Giulia De Lellis e Tony Effe al centro delle critiche: hanno fatto piangere dei bambini

Giulia De Lellis e Tony Effe negli ultimi giorni sono al centro del mirino dei giornalisti. Secondo Alessandro Rosica, i due volti noti avrebbero fatto piangere diversi fan.

Stando a quanto riportato dal noto esperto di gossip, l’influencer ed il cantante si stavano intrattenendo in un bar, quando dei bambini si sono avvicinati per chiedere loro di scattare delle foto insieme. Giulia e Tony avrebbero evitato la situazione, decidendo di uscire dal retro del locale. I piccoli, rimasti delusi, sarebbero scoppiati in un fiume di lacrime.

Non si sa quanto sia attendibile questa storia. L’incontro è avvenuto sicuramente. La stessa De Lellis ha postato delle storie su Instagram dove compare un gruppo di ragazzini entusiasti del loro avvistamento. Come descrizione all’immagine, l’influencer ha aggiunto:” Tifano Napoli e ascoltano Tony Effe 100%”. Nonostante la simpatia mostrata dalla frase utilizzata, non ci sarebbe stato un lieto fine per i piccoli.

Secondo Alessandro Rosica, Giulia avrebbe indicato ai fan l’uscita presso cui aspettarli, per poi dileguarsi con il compagno senza tener conto del desiderio e della felicità dei fan. I ragazzini avrebbero reagito rimuovendo il follow ad entrambi i personaggi famosi.

Per ora, sulla vicenda tutto tace. Né Tony né Giulia hanno preso la parola in merito. Non resta che aspettare che i futuri genitori di Priscilla si esprimano sulla veridicità delle parole pronunciate dall’esperto di gossip.