Giulia De Lellis torna a parlare di Andrea Damante e del suo nuovo amore per Andrea Iannone

Giulia De Lellis è tornata a parlare in un’intervista per ‘Vanity Fair’ del suo ex Andrea Damante e del suo nuovo amore per Andrea Iannone. Ecco quanto ha dichiarato.

GIULIA DE LELLIS CONFESSA IL MOMENTO NEL QUALE HA CAPITO CHE ‘L’ AMORE NON BASTA’ – La De Lellis ha confessato che durante il viaggio in Kenya con Damante ha compreso che l’amore non basta e di essere entrata nel mondo degli adulti. “Ricordo il momento esatto in cui l’ho capito: in Kenya, all’alba di una mattina spettacolare. Eravamo insieme, io e lui, su una mongolfiera. Sotto di noi la savana, gli animali, un panorama mozzafiato. Però stavo guardando da sola, anche se c’era lui accanto a me. Così vicino, così lontano. In quel momento ho capito che l’amore non basta. Mi sono detta: benvenuta nel mondo degli adulti.” Un mondo “diverso, difficile, complicato”.

GIULIA DE LELLIS TORNA A PARLARE DEL SUO NUOVO AMORE – La giovane influencer è tornata a parlare anche del suo nuovo amore per Andrea Iannone. “Ci rispettiamo. E quindi rispettiamo le passioni dell’altro. Io le sue gare. Lui i miei set. Appena posso salto sull’aereo e vado dove corre”.