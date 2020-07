Giulia De Lellis, torna a Roma: “Un problemino familiare”

Una delle influencer più chiacchierate è sicuramente Giulia De Lellis, soprattutto dopo il suo ritorno di fiamma con Andrea Damante. Scoperta grazie al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, una volta uscita dallo studio ha conquistato sempre più successo. La romana conta ben 4,8 milioni di follower su Instagram, con i quali condivide ogni suo momento di vita quotidiana. Con i suoi fan l’influencer ha voluto condividere anche il perché sta tornando a Roma, dalla sua famiglia.

Durante la scorsa sera, Giulia ha condiviso una IG Story in cui la vedeva per strada dove spiccava il cartello stradale “Pomezia“, la città natale dell’ex corteggiatore. La storia non ha potuto che incuriosire e allarmare i tanti follower che si sono chiesti il motivo di questo viaggio improvviso.

La spiegazione della ragazza non si è fatta attendere. Una volta arrivata a destinazione, infatti, la De Lellis si è mostrata stanca, ma pronta a raccontare ai suoi utenti il perché sia tornata a casa dei suoi genitori.

“Sono viva, tutto ok”, così ha esordito l’ex corteggiatrice. La ragazza ha poi proseguito, rivelando: “Sono dovuto venire a Roma per un piccolo problemimo familiare, che speriamo si risolva nel migliore dei modi e il prima possibile”. L’influencer non è però scesa nei dettagli per quanto riguarda questi problemi familiari, spiegando semplicemente che rimarrà dai suoi per 24 ore. Giulia deve infatti tornare a Forte dei Marmi per degli impegni lavorativi.

Nonostante non si sappia nulla riguardo questo piccolo problemino, non si può fare altro che sperare che non sia nulla di grave e che si risolva al più presto.