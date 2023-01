Giulia De Lellis, tra lusso ai Caraibi e problemi con il viaggio: cosa è accaduto all’influencer

Giulia De Lellis ha raccontato nelle scorse ore le sue disavventure nell’ultimo viaggio fatto con Carlo Beretta. La coppia, dopo un breve soggiorno a New York, è approdata a St Barth, isola delle Piccole Antille francesi molto frequentata da vip. I due hanno raggiunto questa località per presenziare all’evento di Luisaviaroma per Unicef. Il viaggio, tuttavia, è stato un disastro.

Andata e ritorno tra voli cancellati e bagagli persi

La De Lellis ha raccontato tutto, come se fosse un diario di bordo, ai suoi follower su Instagram. Il viaggio di andata è stato disastroso a causa di voli cancellati e di conseguenza perdita di coincidenze. Quello di ritorno? Anche peggio, stando a come racconta l’influencer.

“Ieri abbiamo aspettato non so più quanto il volo di ritorno che inspiegabilmente non è partito” ha esordito Giulia. “Se restavamo, perdevamo la coincidenza. Se perdevamo la coincidenza, dovevamo restare a St. Barth per tre giorni perché non c’erano più voli” ha continuato l’influencer.

“Non vi sembra un film già visto?” ha chiesto ironica la De Lellis facendo chiaramente riferimento al terribile viaggio di andata. Come risolvere la situazione? I due hanno risolto facilmente, essendo due vip e avendo le disponibilità economiche per affittare un aereo privato.

“Con una coppia di sconosciuti (carinissimi) che hanno avuto il nostro stesso problema e quindi lo stesso volo, per non restare bloccati e perdere il resto dei voli, abbiamo dovuto prendere un aereo privato. Per quattro, io già sudavo” ha spiegato Giulia, specificando di avere l’ansia per queste situazioni. Ma non è tutto perché l’influencer ha avuto problemi anche con i bagagli:

“Anche le valigie non sono arrivate! Dieci giorni dall’altra parte del mondo senza le mie cose è stato terribile, avrò il trauma di questa cosa, già lo so. Tutto è bene quel che finisce bene. Anche se, vi giuro, questa vacanza è stata una tragedia comica continua. Ci guardavamo e non sapevamo se ridere o piangere, a volte abbiamo fatto entrambe le cose. È successo di tutto, qualsiasi tipo di cosa”.