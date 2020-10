Giulia De Lellis, ufficiale la storia con Carlo Beretta? I due potrebbero aver conosciuto le rispettive famiglie

Giulia De Lellis è finita al centro del gossip per la sua situazione sentimentale, non del tutto chiara. L’influencer ormai pare aver definitivamente chiuso con Andrea Damante, nonostante i due ci avessero riprovato; ad oggi, Giulia e Andrea condividono solo l’amore per il cagnolino Tommy.

Quello che però non è del tutto chiaro, è la situazione sentimentale di Giulia De Lellis. Quest’estate alcune voci l’hanno accostata a Carlo Gusalli Beretta, noto rampollo. Quest’ultimo è amico sia dell’influencer sia di Andrea Damante, pertanto potrebbe essere tutto vero.

GIULIA CONFERMA LA FREQUENTAZIONE? – Secondo il settimanale Chi, Giulia De Lellis frequenta Carlo Gusalli Beretta e durante il fine settimana sono avvenute le presentazioni in famiglia. I due, a quanto pare, si frequentano dall’estate pertanto le voci si sono rivelate vere.

Quello che la De Lellis ha tenuto a precisare, però, è che non ha mai tradito Andrea Damante e in generale, non l’ha mai fatto. In alcune stories la ragazza ha parlato proprio di questa situazione ambigua. “Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mai lo sarà! Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda vi prego…Tra un’illazione e una domanda c’è differenza” ha detto l’influencer.

In conclusione, Giulia De Lellis ha smentito il tradimento ma non la frequentazione. Inoltre la ragazza ha continuato: “Ricordate che state parlando con me, un po’ mi conoscete. Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia è vero. Ma con intelligenza e rispetto”.