Giulia De Lellis, un’altra coincidenza che fa discutere: a Verona come Andrea Damante

Giulia De Lellis è tornata nuovamente al centro delle chiacchiere social. A far discutere è l’ennesima coincidenza che vede protagonista lei e Andrea Damante, suo ex fidanzato. Stando a quanto emerso dalla IG Stories, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sarebbero entrambi a Verona, ovviamente si tratta di due viaggi separati.

NELLA STESSA CITTÀ – Solo un mese fa i due avevano fatto parlare di loro. Nonostante la loro storia sia giunta al capolinea da tempo ed entrambi abbiamo voltato pagina, non smettono di finire al centro del gossip.

I due ex volti di UeD erano infatti volati a Dubai. Giulia in compagnia di Carlo Beretta e Andrea insieme a Elisa Visari si sono ritrovati nella stessa città. La coincidenza aveva fatto abbastanza discutere, non ricevendo però alcuna risposta da parte dei diretti interessati.

A parlarne è Deianira Marzano che nelle ultime ore ha mostrato le storie postate dall’ex coppia su Instagram. Le IG Stories incriminate vedono i due appena giunti a Verona.

Se Andrea Damante ha direttamente svelato la meta, l’influencer ha solamente scritto “Mia amata” accompagnata da un cuore bianco. E se Giulia De Lellis non aveva svelato in modo palese la sua destinazione, successivamente ha pubblicato una foto in cui ha immortalato la location del ristorante in cui ha pranzato. A togliere ogni dubbio è stato il tag: Locanda Castelvecchio, un ristorante di Verona.