Giulia De Lellis va a cena con Carlo Beretta: addio ad Andrea Damante

Giulia De Lellis sembra già aver voltato pagina. Sulle pagine di gossip stanno venendo fuori notizie circa una presunta nuova conoscenza della web influencer con un altro ragazzo. A riportare la notizia definitiva è stato il settimanale ”Chi”.

GIULIA DE LELLIS A CENA CON CARLO BERETTA – La cena che la De Lellis avrebbe consumato in tenera compagnia di Carlo Beretta non sarebbe stata documentata dalla ragazza su Instagram come è solita fare. Stando ad alcune indiscrezioni riportare da amici di Giulia, sembra che con il ragazzo stia avvenendo una vera e propria conoscenza, ma che per il momento i due preferiscono tenere la cosa per sé senza uscire ancora allo scoperto.

CHI E’ CARLO BERETTA – Il ragazzo è un 22 appartenete alla famiglia di industriale Bresciano Beretta. Non è nuovo nel mondo della cronaca rosa e infatti ha frequentato per otto mesi la modella brasiliana Dayane Mello, oggi partecipante del Grande Fratello Vip e Sara Soldati, ex gieffina del programma di Alfonso Signorini.

GIULIA DE LELLIS HA LASCIATO ANDREA DAMANTE? – Giulia e Andrea, dunque, si sono detti definitivamente addio, nonostante avessero deciso di darsi una seconda opportunità durante la quarantena. Recentemente, dunque, rispondendo ad una domanda su Instagram la ragazza ha messo le cose in chiaro: vorrà sempre bene a Damante, ma il loro ritorno di fiamma non ha funzionato.

GIULIA DE LELLIS OGGI VIVE A MILANO – La ragazza ha abbandonato l’appuntamento di Andrea Damante a Milano e ha preso una casa in affitto. Il suo obiettivo, però, è quello di restare a vivere proprio lì a Milano e acquistare una casa e uno spazio tutto per sé e chissà forse potrà sbocciare un nuovo amore proprio con Carlo Beretta.