Giulia De Lellis, vede ancora Andrea Damante: si riaccende la speranza dei fan della coppia

Dopo un ritorno di fiamma, Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno deciso di dirsi definitivamente addio. Sebbene la loro storia sia arrivata al capolinea, molti fan non smettono a sperare ad un’ennesima riconciliazione. Ad animare questa flebile fiamma è stata la rivelazione che vedrebbe l’ex coppia ancora in contatto.

SI RIVEDONO ANCORA – Da quanto rivelato da Santo Pirrotta a Tv8, Andrea e Giulia si continuerebbero a vedere. Il motivo? Tommaso. Durante il loro ritorno di fiamma, i due ragazzi hanno deciso di prendersi un cane: Tommaso. Finita la breve storia, cucciolo, che ora vanta 100 Mila follower su Instagram, è stato inizialmente affidato unicamente a Giulia De Lellis. Dal momento che entrambi si erano affezionati a Tommy, si è deciso di accordarsi per far si che entrambi trascorressero del tempo con il cucciolo.

Da quanto trapela dalle storie su Instagram, l’ex coppia ha poi trovato una soluzione. Una settimana, infatti, Tommaso trascorre il suo tempo con Giulia, mentre quella dopo con Damante. Una volta a settimana, quindi, i due ex fidanzati si vedrebbero.

Sebbene Giulia sia felicemente al fianco di Carlo Beretta, ex amico di Damante, e Andrea fidanzato con Elisa Visari, c’è chi spera che in questi incontri si riaccenda il sentimento. Inoltre, riguardo a cosa pensa il fidanzato dell’influencer, il giornalista ha risposto con un “non è dato saperlo”.

Avverranno veramente questi incontri tra Giulia De Lellis ed il dj veronese? Riguardo queste dichiarazioni, i due diretti interessati non si sono ancora espressi. Nonostante gli ex volti di Uomini e Donne non abbiano detto nulla, i fan non smettono di sperare.