Giulia De Lellis, vittima di spiacevoli sorprese: “Mi arrivano i pacchi vuoti”

Proseguendo con il suo racconto, l’ex corteggiatrice ha spiegato di non essere rimasta in silenzio davanti a ciò. La ragazza ha infatti voluto denunciare i furti:

“Ovviamente ho più e più volte segnalato l’accaduto ma vi giuro sarà successo tipo 4/5 volte, mi arrivano i pacchi di acquisti che faccio online o anche cose di lavoro e mi arrivano vuoti, me li bucano sotto. Forse perché devono fare i regalini di Natale e stanno in difficoltà, non so veramente cosa pensare, però mi è capitato non stavo scherzando”.