Giulia De Lellis, volta pagina con Giano Del Bufalo? La foto sui social

Dopo la rottura con Carlo Beretta, Giulia De Lellis è spesso stata nel mirino del gossip. Nelle ultime settimane, infatti si è vociferato non solo di un possibile flirt con Giano Del Bufalo, fratello di Diana, ma anche di un presunto ritorno di fiamma con Andrea Damante.

Da quanto emerso nelle ultime ore sui social, però, sembrerebbe che l’influencer avrebbe voltato definitivamente pagina e ritrovato l’amore. Una IG Story in particolare, infatti, farebbe pensare che nel cuore di Giulia ci sia Giano.

È UFFICIALE? – Solo pochi giorni fa aveva fatto discutere un video che mostrava Giulia insieme a Damante, intenti a prendersi un caffè in un bar. Nonostante in molti abbiano iniziato a parlare di un possibile ennesimo ritorno di fiamma, la realtà sembrerebbe diversa.

A rubare il cuore della De Lellis, infatti, sarebbe stato il fratello Del Bufalo. Negli ultimi tempi, infatti, hanno trascorso spesso del tempo insieme, come mostrato anche attraverso le loro storie di Instagram. Nelle ultime ore, ad ufficializzare questa nuova love-story sarebbe stato uno scatto condiviso dal ragazzo.

Nella giornata di ieri, Giano ha condiviso nelle sue IG Stories uno scatto che lo ritrae in atteggiamenti molto teneri con una ragazza. Sebbene la foto sia sfocata, in molti hanno subito pensato che la ragazza in foto sia proprio Giulia, anche lei a Venezia come Giano.