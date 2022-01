Giulia D’Urso, contro Clarissa Selassié: “Io sapevo una storia completamente diversa”

Negli ultimi giorni a tornare al centro dei social è Giulia D’Urso, ex volto di Uomini e Donne. La ragazza si è scagliata contro Clarissa Selassié, intervenendo riguardo a quanto ha detto l’ex gieffina durante l’ultima puntata del reality.

GIULIA VS CLARISSA – Nell’ultima puntata del GF Vip a fare il suo ingresso in casa è stato Antonio Medugno. La star di TikTok è presto finito sotto ai riflettori per un presunto flirt con la Selassié.

Davanti alle domande di Alfonso Signorini, Clarissa ha rivelato che a fare la prima mossa sarebbe stato proprio il ragazzo e che sarebbe volato a Roma proprio per lei. La versione della Selassié è stata subito smentita dal nuovo gieffino.

Ad intervenire riguardo questa storia è Giulia D’Urso, anche lei amica di Medugno. Attraverso le sue IG Stories, l’ex corteggiatrice si è scagliata contro Clarissa: “È venuto a Roma per te? Senza parole. Tu hai le chat, io ho i video e i vocali. Scegli tu”.

Dopo l’intervento della D’Urso, a dire la sua è stata Deianira Marzano. Stando all’esperta di gossip tra Giulia e Antonio non esisterebbe una semplice amicizia:

“Giulia D’Urso veniva spesso a Napoli per Antonio. Una storia che non è mai decollata. Perché non parla delle cose sue che non vuole far sapere invece di minacciare che ci sono video a Clarissa. Parla solo per invidia perché ha avuto un bel due di picche e sfoga su Clary”.