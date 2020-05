Giulia D’Urso: grande paura per lei e Giulio Raselli

Dopo le ultime IG Stories condivise da Giulia D’Urso, sui social si è scatenata la preoccupazione per la salute di Giulio Raselli. L’ex corteggiatrice ha quindi voluto spiegare la grande paura che sia lei che il compagno hanno provato. Cosa è accaduto?

IL MALORE DI GIULIO – Da quanto raccontato da Giulia, il fidanzato da qualche giorno ha iniziato a non stare bene. È iniziato tutto con un forte mal di testa, seguito poi da un senso di spossatezza. Il tutto è peggiorato quando Raselli ha iniziato ad accusare un forte dolore alle tonsille, tanto da avere difficoltà a deglutire. Il malore dell’ex tronista ha allarmato la coppia, visto anche il periodo e l’emergenza che il mondo sta attraversando in questi mesi.

NOTTATA DA INCUBO – La coppia ha passato una brutta nottata, questo perché si è scoperta una grave infiammazione alla gola di Giulio. Una notte passata quasi del tutto svegli, con Giulia che è stata costantemente al fianco del fidanzato. Alle 8 la D’Urso si è poi diretta in farmacia così da acquistare i medicinali necessari per Raselli.

LE IG DI GIULIA – Dopo aver raccontato la brutta disavventura che hanno vissuto, Giulio ha voluto rassicurare i follower. La ragazza ha infatti condiviso dei video in cui si vede il ragazzo stare già meglio, venir preso in giro dalla fidanzata per l’essersi misurato più e più volte la febbre per via della sua ipocondria. Sembra proprio che sia tornato il sereno e che Giulio si stia già iniziando a riprendere.

LA LORO STORIA A UOMINI E DONNE – La coppia che ora si mostra legatissima e complice, ha avuto un inizio turbolento. Giulia D’Urso e Raselli si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne. Tra i due è avvenuto il cosiddetto colpo di fulmine che, nonostante le litigate e le insinuazioni su di loro, li ha portati ad uscire insieme dallo studio.