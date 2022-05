Giulia D’Urso: nuovo amore per l’ex corteggiatrice?

Dopo il presunto flirt con Antonino Medugno, Giulia D’Urso sarebbe impegnata con un volto molto noto dello sport. Stando a quanto emerso sui social, la ragazza starebbe infatti trascorrendo la sua vacanza a Los Angeles in dolce compagnia.

NUOVO AMORE PER GIULIA? – Stando a quanto appreso da VeryInutilPeople dai movimenti social della D’Urso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne starebbe trascorrendo la sua vacanza in California in compagnia della sua nuova fiamma.

Giulia starebbe trascorrendo il suo tempo con il 28enne Marvin Vettori, atleta italiano che combatte per la federazione statunitense UFC nella categoria dei pesi medi.

Il ragazzo è stato recentemente al centro del gossip per la fine della sua storia d’amore con Greta Jasmin El Moktadi, nota sui social come Grelmos. Nelle ultime ore, infatti, la tiktoker attraverso un video avrebbe lanciato una velata frecciatina allo sportivo.

Marvin e Giulia sono stati avvistati proprio a Los Angeles, in compagnia di Taylor Mega in un ristorante. I due avrebbero pranzato al ristorante Quattro Cafè, locale presente nel centro commerciale South Coast Plaza. A confermare tale rumors sarebbero anche le IG Stories postate dalla presunta coppia. Giulia D’Urso ha quindi un nuovo amore? Su quanto si sta vociforando negli ultimi giorni, dall’ex corteggiatrice non è ancora giunto al commento.