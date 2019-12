Giulia Latini, parla del suo intervento al seno: “Lo so che mi criticherete, ma l’ho fatto per vivere meglio il mio corpo”

È tornata a parlare di sé Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne 2017. La ragazza, ha infatti partecipato al programma, corteggiando Luca Onestini, a quei tempi sul trono. Il ragazzo ha poi scelto la rivale, Soleil Stasi. Dopo la batosta di U&D, però, Giulia si è saputa rialzare ed è andata avanti, divenendo in soli due anni, una nota influencer.

LO SFOGO SUI SOCIAL – L’influencer ha deciso di sfogarsi, confessando di essersi ricorsa alla chirurgia estetica. La Latini ha quindi raccontato di essersi sottoposta a una mastoplastica additiva.

La ragazza ha ammesso di essere stata molto combattuta riguardo la decisione di ricorrere al chirurgo. Si è fatta influenzare da quello che gli altri avrebbero potuto pensare riguardo il suo cambiamento. Dopo una visita con una persona che le ha ispirato fiducia, si è detta: “Alt, non mi sono mai fatta influenzare da quando avevo 14 anni che ero in un ambiente molto particolare che era l’accademia e ora, a 25 anni, devo farmi influenzare da eventuali commenti o critiche?”. Infatti, alla fine della visita, Giulia si è resa conto di fare un torto a se stessa, precludendosi un pizzico di felicità.

LE PREOCCUPAZIONI – “Io lo so che a voi faccio tanti discorsi e voi per questo mi giudicherete ipocrita e falsa, tutto quello che volete” così ha continuato Giulia, mettendo a nudo i vari timori e le preoccupazioni nel confessare il suo ritocco. Ha rivelato che questo era un desiderio che aveva da tempo e che ha deciso di farlo avverare, volendo stare meglio con se stessa e con il suo corpo. “’Ora a loro come lo dico? Magari temporeggio fino alla prossima estate’ poi ho detto: ‘Ma sti cavoli! Chi mi segue mi apprezza per come sono’ e io ho fatto una cosa che mi rendeva felice” così ha concluso il suo sfogo Giulia Latini.