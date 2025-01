Giulia Latini torna single: dal tradimento di Matteo Carrano alle risposte pungenti sui social

Giulia Latini, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2017 come corteggiatrice di Luca Onestini, ha recentemente annunciato la fine della sua relazione con Matteo Carrano, attore noto per la serie Prisma.

La relazione tra Giulia e Matteo era stata ufficializzata solo un anno fa, a dicembre 2022, ma sembra essersi conclusa bruscamente nelle ultime settimane. Il rapporto tra i due è finito sotto i riflettori quando sono emersi rumor su un presunto tradimento di Carrano con la tiktoker e attrice Jenny De Nucci. I due sarebbero stati avvistati insieme in un negozio Ikea, e le voci di una frequentazione già in corso da tempo hanno trovato eco sui social e tra i fan.

Il pettegolezzo e la conferma di Giulia

Il presunto tradimento è stato ulteriormente avvalorato da un post pubblicato da Giulia Latini su Instagram, in cui, senza fare nomi, ha lasciato intendere di aver messo fine alla relazione con Carrano. “Quando una coppia si lascia, non ascoltare entrambe le versioni. Guarda chi fa il glow up e chi inizia subito una nuova relazione” ha scritto l’influencer, un messaggio che i follower hanno interpretato come una frecciatina diretta all’ex compagno.

Le polemiche social e la replica a un commento sgradevole

Di recente, Giulia ha condiviso una foto in compagnia del suo cane, sottolineando il suo nuovo capitolo di vita. Tuttavia, un utente le ha scritto un messaggio privato provocatorio: “Ma trovati un uomo, non un cane”. La Latini, senza lasciarsi intimorire, ha risposto con ironia pubblicando uno screenshot del messaggio e aggiungendo una replica tagliente: “Il cane non mi ha mai dato problemi”.

Il legame con Prisma e la critica all’industria cinematografica

Prima della rottura, Giulia era intervenuta pubblicamente per difendere Prisma, la serie in cui recitava Matteo Carrano e che è stata cancellata a settembre. In un post sui social, l’influencer aveva espresso il suo disappunto verso le logiche dell’industria dell’intrattenimento: “Favorire i numeri a scapito di qualità e contenuti è davvero svilente per un’Arte come dovrebbe essere il cinema”.