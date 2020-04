Giulia Molino: prende le difese di una fan dagli insulti razzisti scritti su Instagram

A rendersi protagonista sui social è una dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici, giunta fino alla finale. Si tratta di Giulia Molino, giovane e talentuosa cantante che ha dato prova di non rimanere indifferente davanti alle cattiverie che si consumano nei social. L’ex concorrente, infatti, ha difeso una fan che è stata attaccata per il colore della sua pelle.

GIULIA, VITTIMA DI BULLISMO – Nonostante il periodo difficile che l’Italia sta passando, la vita sui social non si ferma. Su Instagram, i ragazzi del serale hanno voluto mettersi in contatto con i fan tramite le IG Stories e le dirette. Proprio in una diretta, Giulia ha rivelato che durante il periodo delle elementari è stata vittima di bullismo perché in sovrappeso. Spinta dai vari giudizi, dalle critiche, la ragazza si è poi sottoposta ad una dieta che l’ha spinta sempre più a cadere nell’anoressia. La cantante ha ammesso che a salvarla è stato il prendere consapevolezza di star perdendo di vista il suo sogno, la sua passione: il canto.

GLI ATTACCHI ALLA FAN – Essendo stata anche lei vittima di bullismo, Giulia non è riuscita a non difendere una sua fan. La ragazza era stata presa di mira in alcune pagine Instagram, ritrovandosi ad essere insultata per il colore della sua pelle. Davanti a tutto questo, la cantante ha preso subito le difese della ragazza.

“Queste cose mi fanno male” – In un’intervista al settimanale Chi, la cantante ha voluto raccontare questo episodio di bullismo social: “Sto seguendo degli episodi, tra le mie pagine, in cui scherniscono una ragazza di colore e questa cosa mi dispiace. Sono intervenuta in maniera privata parlando direttamente con la ragazza. Ricordatevi che la musica è un momento d’amore e di condivisione. Non discriminate per il colore della pelle. Queste cose mi fanno male”.