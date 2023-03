L’influencer Giulia Ottorini: “Ho speso 30mila euro in 4 giorni tra discoteche e parcheggi”

L’influencer Giulia Ottorini ha attirato su di sè una certa antipatia a causa del suo modo di vantarsi dello stile di vita molto costoso che conduce. Qualche settimana fa, un follower l’aveva accusata di “farsi bella con i soldi del fidanzato“, MamboLosco, un trapper di Vicenza di origini statunitensi, con cui Giulia è impegnata in una relazione.

La 21enne ha risposto a tono sostenendo che i soldi per lei non sono un tabù e che non è giusto pensare che essendo una donna non possa avere molti soldi suoi e che non possa spenderli come vuole.

Nei giorni scorsi Giulia è tornata a far parlare di sè, pubblicato un video su TikTok nel quale ha presentato un “format” molto in voga tra i content creator, ovvero quello del “ecco quanto ho speso in un mese”.

“Iniziamo da Marzo, io stessa non so quanto ho speso quindi so già che me ne pentirò” spiega la ragazza promettendo di continuare il format in caso di riscontro positivo dei followers.

Nel video, Giulia mostra le sue spese quotidiane, che vanno da 5, 6 e 30 euro per il primo marzo, fino a lievitare a 23.000 euro in soli quattro giorni: prima 50 euro per il parcheggio in discoteca, poi 8100, altri 8100 e 6256 euro:

“Allora se se facciamo il conto…siamo arrivati a più di 23.000. Sto cercando di non piangere, guardate. Non è neanche finita qui perché mancano i contanti, che erano questi. Non ci sono più. Erano circa 9.800 quindi io lo chiedo a voi: quanto ho speso queste mese? Oggi è il 4 e deve ancora finire“.

Le reazioni al video dell’influencer Giulia Ottorini

Nella sezione commenti ci sono state le reazioni più disparate: alcuni hanno ironizzato sulle proprie spese: “E io che sono felice quando trovo 50 centesimi perché posso prendere il cappuccino a scuola” scrive per esempio un utente, evidentemente molto giovane.

Altri hanno accusato l’influencer di gestire i soldi con eccesiva sufficienza e di sbattere in faccia “ai comuni mortali” queste cifre che la maggior parte delle persone impiegerebbero mesi per guadagnarle. E c’è stato anche spazio per un piccolo giallo: qualcuno dei suoi followers ha infatti notato che la voce di riferimento delle spese più sostanziose è Sabadell, ossia una banca spagnola. Cosa che potrebbe quindi indicare uno trasferimento bancario e non una spesa effettiva. Dove sarà la verità?