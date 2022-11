Giulia Pauselli, replica alle critiche: “Arriverà il momento in cui mostreremo nostro figlio”

Solo pochi mesi fa è venuto al modo Romeo, nato dall’amore tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. A distanza di tempo dalla nascita del primo figlio, la ballerina ha deciso di replicare a coloro che hanno criticato lei e il compagno per non aver mostrato il volto del piccolo.

“Arriverà il momento in cui mostreremo nostro figlio” – Lo scorso 30 agosto la Pauselli e Marcello sono diventati genitori per la prima volta. Ad annunciarlo è stata proprio la coppia attraverso i social, pubblicando un tenero scatto che mostra la manina del bebè stringere quella del papà.

Nel corso dei mesi la coppia ha spesso postato la foto insieme a Romeo, ma senza mai mostrare il volto di quest’ultimo. Questa decisione ha scaturito non poche polemiche. In molti, infatti, hanno criticato i due ex ballerini di Amici proprio per non aver ancora mostrato il loro bambino.

Attraverso i social, Giulia Pauselli ha voluto replicare una volta per tutti alle aspre critiche di alcuni utenti. Tramite una storia di Instagram, la donna ha spiegato che è ancora troppo presto per mostrare il figlio, volendo tutelare la sua privacy:

“Tante persone ci stanno chiedendo il motivo per il quale non mostriamo il bambino. Io penso che non ci sia nessuna fretta. Non vogliamo nasconderlo, semplicemente pensiamo che il mondo sia ancora un posto troppo grande e troppo insidioso per un bambino di soli dodici giorni. Arriverà il momento in cui lo mostreremo e ne saremo fieri”.