Giulia Quattrociocche: risponde con ironia agli insulti sul suo aspetto

È tornata a far parlare di sé su Instagram Giulia Quattrociocche, tronista di Uomini e Donne. Fin dal suo esordio, la ragazza si è fatta conoscere per la sua ironia, la stessa che ancora oggi usa per rispondere agli insulti riguardo il suo aspetto fisico.

DOPO UOMINI E DONNE – Quest’edizione del programma ha potuto assistere a vari scossoni. Nonostante tutto, però, l’amore ha trionfato. La prima a compiere la scelta è stata Giulia, uscendo dallo studio insieme al corteggiatore Daniele Schiavon. Una volta lontani dai riflettori, la coppia ha deciso di approdare nel mondo dei social. La ragazza, al contrario delle colleghe, non è mai stata interessata al mondo del web. Nelle sue Instagram Stories, infatti, ha mostrato di volersi distaccare dalle altre, rifiutandosi si sponsorizzare un noto brand di prodotti, in voga tra le ragazze di UeD.

LE RISPOSTE IRONICHE DI GIULIA – Come spesso accade, anche Giulia è presa di mira dagli haters che non perdono occasione di insultarla, soprattutto, riguardo l’aspetto fisico. L’ex tronista, però, non si lascia scalfire, rispondendo con la sua solita ironia come ha fatto anche durante uno scambio di commenti con il cognato. Sotto a una foto insieme al fidanzato, Alessandro, il fratello di Daniele, ha voluto lasciare un commento, dando il via a un botta e risposta tra lui, l’ex corteggiatore e la Quattrociocche. Al commento di Alessandro, che si riferiva alla coppia: “Ah già, è vero, tra matti ve capite”, Giulia Quattrociocche ha risposto: “No, io so quella bella“. Una chiara allusione a tutti quei commenti in cui le hanno scritto “Sei una cessa”, criticandole l’aspetto fisico.

