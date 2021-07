Giulia Salemi, a cena con i suoceri: Elisabetta Gregoraci è un lontano ricordo

Durante la sua ultima esperienza in un reality show, Giulia Salemi ha trovato l’amore. La sua storia con Pierpaolo Pretelli, non è stata subito rosa e fiori. Ad ostacolare questa relazione sono stati proprio i genitori dell’ex velino, mostrando spesso una certa preferenza per Elisabetta Gregoraci. Sono passati mesi dalla fine del GF Vip e sembrerebbe che i rapporti abbiano preso una piega diversa.

LA GREGORACI È UN LONTANO RICORDO – Durante il suo percorso al GF Vip, Pretelli aveva inizialmente mostrato un certo interesse per Elisabetta Gregoraci. Il legame tra i due, però, non è mai decollato, rimanendo una semplice amicizia. Con l’arrivo della Salemi, Pierpaolo ha totalmente dimenticato la showgirl calabrese.

Ad ostacolare l’inizio di questa storia sono stati i genitori del gieffino. Durante i loro interventi, i familiari di Pierpaolo hanno sempre mostrato una certa preferenza per Elisabetta. Ciò ha fatto arrabbiare non poco l’ex velino. Sembrerebbe, però, che ora le cose siano cambiate.

Durante la serata del 25 luglio, l’influecer italo-persiana ha cenato insieme ai genitori del fidanzato. La cena ha infatti dimostrato che tra Giulia e i suoceri ora si respiri una certa armonia.

Alla cena, però, non c’erano solo loro. È stata infatti presente anche Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo e madre di Leonardo. I due, infatti, hanno mantenuto un ottimo rapporto, seguendo un’unica direzione per il bene del bambino.