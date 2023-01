Giulia Salemi, a Verissimo insieme a Pierpaolo Pretelli: immancabili domande su figli e matrimonio

In occasione dei loro due anni d’amore, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono nuovamente tornati a Verissimo per raccontarsi. Oltre a ripercorrere le tappe della loro love-story, i due ex gieffini si sono ritrovati per l’ennesima volta a rispondere alle domande riguardo i figli e le nozze.

LE SOLITE DOMANDE SU FIGLI E MATRIMONIO – Nonostante le difficoltà iniziali, Pierpaolo e Giulia sono più innamorati che mai. Sono trascorsi già due anni da quando, all’interno della casa del GF Vip, sbocciava l’amore tra i due ragazzi. A parlare della love-story sono stati proprio i due ex gieffini ai microfoni di Silvia Toffanin.

La coppia è solita mostrarsi spesso sui social, condividendo alcuni attimi della loro quotidianità. Nel parlare della loro storia d’amore, Pretelli ha voluto ammettere che: “Litighiamo anche noi. Sui social facciamo vedere le cose belle, ma a casa ce ne diciamo. Cerchiamo di mantenere un po’ di privacy”.

Durante l’intervista non sono ovviamente mancate le domande sui figli e su delle possibili nozze. Riguardo al matrimonio, Pierpaolo ha dichiarato: “Voglio sposarla, è la prima volta che mi capita di pensare alle nozze, è il rapporto più sano che ho avuto, non voglio lasciarla scappare”. La coppia, però, non è entrata nei dettagli, facendo capire che le nozze siano tra i loro progetti, ma, al momento, non imminenti.

Riguardo la possibilità di allargare la famiglia, i due innamorati non hanno fatto mistero di desiderare di diventare genitori. Al momento, però, rimane un desiderio. La stessa Giulia Salemi, per non alimentare alcun rumors, ha dichiarato: “Questo (indicandosi la pancia) è solo il panettone di Natale“.

Nonostante sia Giulia che Pierpaolo, in coppia e non, siano stati spesso a Verissimo, non è mai mancata la domanda sui figli. Si tratta però di un quesito abbastanza spinoso che, delle volte, dietro potrebbe anche celare del dolore. Una coppia, infatti, potrebbe non avere ancora un figlio perché non riescono ad averlo. In altri casi, però, è una decisione che i due partner prendono in assoluta serenità. Dato il tema delicato, quindi, è consigliato trattare il tutto con estrema delicatezza e tatto.