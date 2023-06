Giulia Salemi, al compleanno di Alberto De Pisis: aria tesa tra lei e un ex gieffino

Negli ultimi tempi Giulia Salemi è stata spesso al centro del gossip per via della sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. Nelle ultime ore, però, a far discutere è stato il suo comportamento alla festa di compleanno di Alberto De Pisis.

IL MANCATO SALUTO A UN EX GIEFFINO – In occasione del suo compleanno, Alberto ha deciso di organizzare una festa dove ha invitato una serie di ex volti noti del GF Vip. Tra gli invitati, infatti, non ci sono stati solo i vipponi di quest’ultima edizione, ma anche ex concorrenti come Tommaso Zorzi, Pretelli e Giulia Salemi.

A non sfuggire all’attenzione dei presenti è stato il mancato saluto dell’influencer italo-persiana a Edoardo Donnamaria. Pare, infatti, che a Giulia non siano affatto piaciute alcune dichiarazioni che l’ex gieffino avrebbe fatto durante la sua permanenza nella casa.

A spiegare nel dettaglio la questione è stato Amedeo Venza, noto esperto di gossip sui social. Attraverso le sue IG Stories, l’influencer ha così raccontato:

“Aria tesa ieri ad un compleanno dove erano invitati diversi protagonisti del Gf Vip! Nello specifico pare che Edoardo Donnamaria arrivato solo per dare gli auguri al festeggiato abbia provato a salutare Giulia Salemi senza essere ricambiato. Alcuni presenti fanno sapere che in effetti Giulia non ha voluto salutare Edoardo per via di alcune allusioni che lui aveva fatto mesi fa nella Casa”.