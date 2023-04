Giulia Salemi, aria di crisi tra lei e Pierpaolo Pretelli? La foto che scaccia via i rumors

Nei giorni scorsi si era vociferato che tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ci fosse aria di crisi. A far scatenare il rumor è stato un video, in poco divenuto virale, che mostra l’ex gieffino insieme ad un’altra ragazza. A mettere a tacere le voci di corridoio è stata l’influencer italo-persiana.

LO SCATTO CHE SCACCIA VIA I RUMORS – Solo poche settimane fa l’amata coppia è riuscita a superare una forte crisi che stava mettendo a rischio la loro love-story. A parlarne era stata proprio la Salemi, nel corso di una puntata del GF Vip. Alla fine, tra lei e l’ex velino di Striscia la Notizia, anche grazie ad Alfonso Signorini, è tornato il sereno.

Qualche giorno fa, però, si è iniziato a parlare di un’altra possibile crisi. Mentre Giulia era in America per partecipare al Coachella Festival, è divenuto virale un breve filmato che mostra Pierpaolo ballare con una ragazza in discoteca. Davanti a questo filmato, si è subito iniziato a vociferare di un possibile tradimento da parte di Pretelli.

In un primo momento i due ex volti del GF Vip hanno preferito non lasciare alcun momento del recente rumor. Una volta tornata dagli Stati Uniti, però, l’influencer ha deciso di mettere a tacere tutte le voci di una possibile crisi con il fidanzato attraverso una storia di Instagram.

Nelle sue IG Stories, una volta tornata dalla California, ha reso pubblico uno scatto che la vede insieme al fidanzato. L’immagine in questione ritrae la ragazza in macchina, avvinghiata al suo Pierpaolo. Quest’ultimo ha subito ripubblicato la romantica foto, mettendo così a tacere le voci di corridoio.